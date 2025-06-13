Об этом сообщает полиция Черкасщины, передает RegioNews.

В городе Умань Черкасской области правоохранители задержали двух местных жителей, которых подозревают в распространении наркотиков и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Задержание производили согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях подозреваемых, где обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных веществ и предметов.

В ходе следственных действий изъятое направили на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Среди вещественных доказательств – наркотические средства, оружие и боеприпасы, которые хранились без соответствующих разрешений.

Операция по разоблачению проводилась сотрудниками Следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно с работниками Управления стратегических расследований. Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных правонарушений.

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают каналы сбыта наркотиков и происхождение оружия.

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