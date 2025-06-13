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Правоохоронці Києва викрили та затримали двох молодиків, які займалися збутом психотропної речовини альфа-PVP. Операцію провели в Дніпровському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

З'ясувалося, що зловмисники вже встигли розкласти близько 30 "закладок" із психотропом. У ході обшуку було вилучено ще близько 80 пакунків, підготовлених до збуту, а також понад 600 грамів альфа-PVP у орендованій квартирі.

За попередніми оцінками, вартість вилучених речовин на "чорному ринку" становить близько 250 тисяч гривень.

Затриманими виявилися 20-річний уродженець Одещини та 21-річний мешканець Донеччини. Вони приїхали до Києва з Одеси кілька днів тому та працювали кур’єрами інтернет-наркокрамниці.

Обох фігурантів затримано. Слідчі оголосили їм підозру.



Наразі їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кіровоградській області правоохоронці викрили 28-річну жительку іншої області, яку підозрюють у розповсюдженні наркотиків.