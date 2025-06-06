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06 июня 2025, 11:30

Зеленский о масштабной атаке: Надо остановить войну, надавив на Россию

06 июня 2025, 11:30
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фото: ГСЧС Тернопольщины
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Россия снова ударила по мирным городам Украины. В ночь на 6 июня агрессор нанес массированную атаку почти по всей территории страны

Об этом написал президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, под удар попали Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Удар был комбинированным: оккупанты выпустили более 400 дронов и более 40 ракет, включая баллистические. Часть воздушных целей удалось уничтожить, за что Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных.

Он подчеркнул, что РФ должна отвечать за свои преступления в Украине.

"Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Именно сейчас Америка, Европа и весь мир могут остановить эту войну — решительным давлением на агрессора. Если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать"– подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июня во время ликвидации последствий вражеских ударов в столице погибли три пожарных ГСЧС.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

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