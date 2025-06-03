В Киеве мужчина с кулаками напал на прохожую и ограбил

фото: Национальная полиция

В Святошинском районе Киева полиция задержала мужчину, который ограбил 60-летнюю женщину. Злоумышленник проследил за потерпевшей, напал на нее с кулаками, после чего вырвал сумку с личными вещами и скрылся

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Об инциденте в полицию сообщили медики, оказавшие помощь женщине. Правоохранители оперативно выехали на место происшествия и собрали все необходимые доказательства.

По информации следствия, нападающий ударил потерпевшую по голове, она упала на землю, и тогда он выхватил сумку с мобильным телефоном и деньгами на сумму около 17 тысяч гривен.

Задержанным оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Ему сообщено о подозрении. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина разбил окно авто и украл более 100 тыс. грн.

Ранее на Черкащине двое мужчин ворвались к знакомому били по голове ногами и руками и ограбили его.