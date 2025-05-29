Фото: Нацполиция

В Черниговской области задержали мужчину, который ударил знакомого топором. Пострадавший получил травмы

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Черниговской области задержали 37-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он нанес удар знакомому обухом топора по голове. Потерпевший получил телесные повреждения. Полиция задержала злоумышленника и поместила его в изолятор временного содержания.

"Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина обухом топора ударил 63-летнюю сестру по голове. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.