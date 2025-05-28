Ограбил соседа: в Киеве мужчина разбил окно авто и украл более 100 тыс. грн

фото: Национальная полиция

Участковые офицеры полиции в Киеве оперативно задержали мужчину, который украл из автомобиля предпринимателя более 100 тысяч гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленником оказался 33-летний сосед потерпевшего, ранее уже имевший проблемы с законом.

Инцидент произошел у дома потредпринимателя. Мужчина разбил окно Lexus и похитил кошелек с большой суммой денег.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин ворвались к знакомому били по голове ногами и руками и ограбили его.