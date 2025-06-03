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03 июня 2025, 13:09

На Житомирщине мужчина с ножом напал на прохожего и полицейского

03 июня 2025, 13:09
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фото: Национальная полиция
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На днях в городе Звягель Житомирской области произошло дерзкое разбойное нападение. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у прохожего мобильный телефон. Во время задержания он еще и нанес телесные повреждения полицейскому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 июня около 22:00 к правоохранителям обратился 36-летний местный житель и сообщил о нападении. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему на улице, пригрозил ножом и заставил отдать мобильный телефон, после чего скрылся.

Подозреваемый оперативно обнаружили неподалеку от места преступления. Во время задержания он внезапно ударил патрульным рукояткой ножа в лицо и попытался скрыться, но его задержали.

Злоумышленником оказался 25-летний житель Киевщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия объяснять отказался.

Задержанному объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 187 - разбой, совершенный в условиях военного положения или повторно,
  • ч. 2 ст. 345 - насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Санкции за эти статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Дарницком районе Киева полиция оперативно задержала мужчину, который угрожая ножом, ограбил магазин цветов.

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Житомирская область грабеж Разбой полиция нападение нож телефон
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