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В Черкасской предстанут перед судом двое мужчин, избивших знакомого. Они пришли к нему в гости с целью ограбить его

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд направили акт в отношении двух жителей Смелы. По данным следствия, они в начале года пришли к своему знакомому с целью его ограбить. Злоумышленники били потерпевшего ногами и руками по голове. После этого они открыто украли его документы и имущество на сумму 3 тысячи гривен и скрылись.

Сейчас им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Хмельницкой области отчим жестоко избил 12-летнего пасынка. Муж вернулся пьяным домой и начал ссору из-за уборки в комнате. Тогда он стал избивать ребенка. В частности, наносил удары металлической трубой. Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами.