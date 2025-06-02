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02 июня 2025, 14:27

Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами

02 июня 2025, 14:27
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фото: Национальная полиция
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В Деснянском районе Киева полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нес с собой более 120 патронов и пять гранат

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Братиславской.

Мужчина переносил металлический контейнер зеленого цвета, в котором правоохранители обнаружили боеприпасы. По словам задержанного, он получил их как "подарок" от товарища на день рождения.

В ходе документирования преступления следственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли 123 патрона разного калибра, корпуса гранат и взрыватели.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Одещине правоохранители изъяли у жителя Болграда 4 ручные гранаты и 30 патронов к автомату Калишникова, которые мужчина незаконно хранил для сбыта и часть которых успел продать.

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