Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами

фото: Национальная полиция

В Деснянском районе Киева полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нес с собой более 120 патронов и пять гранат

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Братиславской.

Мужчина переносил металлический контейнер зеленого цвета, в котором правоохранители обнаружили боеприпасы. По словам задержанного, он получил их как "подарок" от товарища на день рождения.

В ходе документирования преступления следственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли 123 патрона разного калибра, корпуса гранат и взрыватели.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Одещине правоохранители изъяли у жителя Болграда 4 ручные гранаты и 30 патронов к автомату Калишникова, которые мужчина незаконно хранил для сбыта и часть которых успел продать.