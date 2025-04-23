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"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
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23 апреля 2025, 13:18

"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов

23 апреля 2025, 13:18
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фото: Киевская городская прокуратура
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В столице задержан 34-летний мужчина, предлагавший военнообязанным "легально" выехать за пределы Украины

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews.

За $50 000 задержаный обещал оформить фиктивную инвалидность, снять с военного учета и подготовить документы для прохождения медосмотра и ТЦК.

Организатор схемы был задержан при передаче денег и документов клиента.

Ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 2 миллионов гривен.

Во время обыска у подозреваемого изъяли гранату и оружие.

Напомним, в Харьковской области задержан 31-летний мужчина, который за $11 тысяч обещал "полный сервис" для уклонения от мобилизации.

Также мы сообщали, что на Волыни мужчина дал пограничнику 1500 долларов, чтобы тот выпустил его за границу.

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