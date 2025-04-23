"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів

фото: Київська міська прокуратура

У столиці затримано 34-річного чоловіка, який пропонував військовозобов'язаним "легально" виїхати за межі України

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що за за $50 000 чоловік обіцяв оформити фіктивну інвалідність, зняти з військового обліку та підготувати документи для проходження медогляду та ТЦК.

Організатора схеми затримали під час передачі грошей та документів клієнта.

Йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили гранату та зброю.

Нагадаємо, в Харківській області затримали 31-річного чоловіка, який за $11 тисяч обіцяв "повний сервіс" для ухилення від мобілізації.

Також ми повідомляли, що на Волині чоловік дав прикордоннику 1500 доларів, щоб той випустив його за кордон.