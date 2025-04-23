Во Львовской области будут судить экскеровника МСЭК, который скрыл имущество и доходы более чем на 11 млн грн

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По материалам Государственного бюро расследований в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главного врача Львовской областной МСЭК, умышленно задекларировавшего недостоверную информацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, весной прошлого года чиновник подал ежегодную декларацию, в которой указал недостоверные сведения более чем на 11 млн гривен.

Следствием установлено, что фигурант не внес в декларацию сведения об автомобилях Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW Х5, оформленных на третьих лиц, но использовавшихся им. Кроме того, он скрыл пользование паркоместом, не задекларировал доходы от отчуждения транспортного средства, финансовые обязательства по инвестиционным договорам, а также покупки ювелирных изделий в элитных бутиках Львова.

Бывшему должностному лицу инкриминируют декларирование недостоверной информации, то есть умышленное внесение заведомо ложных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Напомним, во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона.