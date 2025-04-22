На Волыни мужчина дал пограничнику 1500 долларов, чтобы тот выпустил его за границу

фото: ГПСУ

В Волынской области задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника для незаконного выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях правоохранители в пункте пропуска "Устилуг" задержали гражданина Украины, предложившего военнослужащему Государственной пограничной службы 1500 долларов при содействии в незаконном пересечении государственной границы.

Отмечается, что 51-летний житель Черкасской области, якобы оформивший документы для сопровождения жены с ІІ группой инвалидности, обратился к пограничнику с предложением внести в базу данных фиктивную информацию о совместном выезде супругов за границу. Как выяснилось, на самом деле женщина сейчас находится в Великобритании и не планирует возвращаться на Родину.

Правоохранители задержали мужчину в пункте пропуска во время передачи указанной суммы.

Напомним, на Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу.