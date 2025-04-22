07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
05:02  22 апреля
Житель Закарпатья пытался нелегально завезти в Украину "чужие" $40 тысяч
02:53  22 апреля
Мать была нетрезвой: во Львовской области 4-летняя девочка выпала из окна
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 08:12

"Билет за границу" за $11 тысяч: на Харьковщине разоблачили схему уклонения от мобилизации

22 апреля 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области задержали 31-летнего мужчину, который за $11 тысяч обещал "полный сервис" для уклонения от мобилизации

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Отмечается, что за денежное вознаграждение мужчина обещал "решить вопрос" с розыском, оформить фиктивное зачисление в воинскую часть и изготовить удостоверение, якобы позволяющее свободно передвигаться по территории Украины и избегать мобилизационных мероприятий.

Общая стоимость такого "сервиса" составляла $13 тысяч, но в ходе переговоров фигурант согласился на "скидку" - $11 тысяч.

Злоумышленник уверял, что имеет связи в военкомате Харьковской области, военно-врачебной комиссии, а также в медицинском институте, где якобы мог организовать госпитализацию по легенде о вымышленной болезни.

17 апреля во время личной встречи в автомобиле в поселке возле Харькова подозреваемый получил всю сумму. Сразу после передачи средств его задержали.

Фигуранту избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тысяч гривен.

Следствие устанавливает возможных сообщников дельца.

Напомним, ранее в Ровенской области несовершеннолетний организовал бизнес на военнообязанных. 17-летний парень помогал пересечь государственную границу двум гражданам призывного возраста. За свои "услуги" он просил 7 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Схемы прокуратура деньги Харьковская область мобилизация уклонение от мобилизации
В Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин
21 апреля 2025, 18:35
Не понравилось поведение ТЦК: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации
19 апреля 2025, 04:30
На Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу
18 апреля 2025, 22:40
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек, семеро ранены
22 апреля 2025, 09:21
Россияне за сутки более 550 раз атаковали Запорожскую область
22 апреля 2025, 09:11
РФ атаковала Сумщину: 114 взрывов, повреждено жилье, есть пострадавший
22 апреля 2025, 09:08
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 апреля
22 апреля 2025, 08:45
В Киевской области горело админздание и СТО
22 апреля 2025, 08:40
Российские войска ночью атаковали Никопольщину дронами-камикадзе
22 апреля 2025, 08:19
В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
22 апреля 2025, 07:50
В Черном море находится один российский носитель "Калибров"
22 апреля 2025, 07:38
В Сумской области россияне сбросили авиабомбы на Белополье
22 апреля 2025, 07:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »