"Билет за границу" за $11 тысяч: на Харьковщине разоблачили схему уклонения от мобилизации

фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области задержали 31-летнего мужчину, который за $11 тысяч обещал "полный сервис" для уклонения от мобилизации

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Отмечается, что за денежное вознаграждение мужчина обещал "решить вопрос" с розыском, оформить фиктивное зачисление в воинскую часть и изготовить удостоверение, якобы позволяющее свободно передвигаться по территории Украины и избегать мобилизационных мероприятий.

Общая стоимость такого "сервиса" составляла $13 тысяч, но в ходе переговоров фигурант согласился на "скидку" - $11 тысяч.

Злоумышленник уверял, что имеет связи в военкомате Харьковской области, военно-врачебной комиссии, а также в медицинском институте, где якобы мог организовать госпитализацию по легенде о вымышленной болезни.

17 апреля во время личной встречи в автомобиле в поселке возле Харькова подозреваемый получил всю сумму. Сразу после передачи средств его задержали.

Фигуранту избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тысяч гривен.

Следствие устанавливает возможных сообщников дельца.

Напомним, ранее в Ровенской области несовершеннолетний организовал бизнес на военнообязанных. 17-летний парень помогал пересечь государственную границу двум гражданам призывного возраста. За свои "услуги" он просил 7 тысяч долларов.