Командир ВСУ, из-за халатности которого государство потеряло более 3,3 млн гривен, может сесть на 8 лет
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из воинских частей, обеспечивающей поставки горючего и обслуживания транспорта Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, командир ненадлежаще выполнил свои служебные обязанности при заключении и исполнении договора на закупку товаров для нужд обороны в условиях военного положения.
В результате в стоимость товаров безосновательно был включен и уплачен НДС, что нанесло ущерб воинской части более чем на 3,37 млн гривен.
В суд направлен обвинительный акт по факту небрежного отношения к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области суд оправдал командира, у которого солдаты пошли в СОЧ.