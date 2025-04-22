В Харькове будут судить дезертира, который организовывал побег мужчин за границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении дезертира из Харькова, который вместо прохождения службы организовал незаконный канал переправки мужчин призывного возраста в страны Европы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, мужчина подделал медицинскую справку о том, что его жена получила вторую группу инвалидности и нуждается в постоянном уходе. На основании сфальсифицированных документов его уволили со службы.

После того как подлог был разоблачен, приказ об увольнении отменили. После этого мужчина в армию не вернулся, а начал реализовывать схему незаконного выезда военнообязанных за границу.

Организатор схемы находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Харькове полицейские разыскали мужчину, более 20 лет скрывавшегося за совершение особо тяжкого преступления.