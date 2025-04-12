фото: Национальная полиция

В Бориспольском районе Киевской области ночью 12 апреля в результате атаки российских беспилотников повреждены девять частных домов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в зданиях выбиты окна, иссечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля.

В Бучанском районе из-за вражеской атаки повреждены складские помещения.

Калашник добавила, что пострадавших среди населения нет.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали столицу Украины. Возникли пожары в Святошинском районе Киева, пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысяч ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed.