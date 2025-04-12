В Киевской области из-за дроновой атаки повреждены девять домов и автомобили
В Бориспольском районе Киевской области ночью 12 апреля в результате атаки российских беспилотников повреждены девять частных домов
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в зданиях выбиты окна, иссечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля.
В Бучанском районе из-за вражеской атаки повреждены складские помещения.
Калашник добавила, что пострадавших среди населения нет.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, этой ночью россияне также атаковали столицу Украины. Возникли пожары в Святошинском районе Киева, пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысяч ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed.