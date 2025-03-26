В Киеве суд оставил без изменений приговор мужчине, изнасиловавшему 8-летнюю падчерицу
Прокуроры отстояли в апелляции максимальное наказание рецидивисту за изнасилование ребенка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Мужчина приехал из Киевщины в столицу вместе со своей 10-летней падчерицей и маленьким сыном. Находясь пьяным, неподалеку от гаражного помещения и заброшенного грузовика, злоумышленник изнасиловал девочку.
В судебном заседании обвиняемый вину не признал и решил обжаловать приговор.
Однако Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений – мужчина проведет за решеткой 15 лет.
Напомним, в Киеве полицейский насиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей".
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