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10 января 2025, 06:34

В колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах

10 января 2025, 06:34
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фото: полиция
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Сотрудники Чертковского учреждения исполнения наказаний в Тернопольской области во время проверки передач заключенным обнаружили в одной из посылок, вероятно, наркотическое вещество Запрещенный продукт был спрятан в макаронах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Как отмечается в сообщении, в ходе проверки работники колонии обнаружили пять свертков с порошком белого цвета, похожим на наркотическое вещество.

Сотрудники тюрьмы о своей находке сообщили в полицию. Выяснилось, что посылка была адресована одному из осужденных.

Свертки с неизвестным веществом изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о незаконном хранении или пересылке наркотических средств без цели сбыта.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили участников преступной группировки, подозреваемых в организации сбыта наркотиков в исправительной колонии.

колония наркотики Тернопольская область наркосеть
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