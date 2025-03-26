В Хмельницком осудили мужчину, который выбросил собаку с 9 этажа
Суд отправил за решетку 46-летнего жителя Хмельницкого за жестокое обращение с животным и хулиганство
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В июле прошлого года из окна квартиры на 9 этаже мужчина выбросил собаку, которую за несколько дней до этого подобрал на улице. От полученных травм животное погибло на месте.
Через месяц, находясь пьяным, фигурант с собственного балкона угрожал жителям дома расправой, бросал бытовой мусор и камни во двор, повредив при этом один из припаркованных авто.
Мужчину удалось успокоить только после вмешательства полицейских и спасателей.
Апелляционный суд отклонил жалобы осужденного и его защитника. Приговор суда – 4 года заключения – вступил в силу.
Напомним, в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.