Постачали метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках: у Києві судитимуть членів групи

фото: Київська міська прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів — двох жінок і одного чоловіка, які організували збут та постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зловмисники на чолі з 47-ми річною жінкою, яка перебувала в ДУ "Київський слідчий ізолятор", створили організовану групу, що спеціалізувалась на придбанні, зберіганні з метою збуту, а також його збуті у СІЗО.

Члени групи фасували та маскували метадон у цукерках, бананах та шкарпетках, які передавали до ізолятора, а вже там організаторка поширювала наркотики серед мешканців установи.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Нагадаємо, в колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики у макаронах.