Во Львовской области разоблачили международный наркотрафик: откуда поставляли контрабанду

фото: Государственная таможенная служба

Сотрудники таможни совместно с СБУ разоблачили международный наркотрафик и изъяли наркотики на 9 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, передает RegioNews.

Контрабандные поставки поступали из стран Северной Америки и распространялись в Украине через одного из международных почтовых операторов и Телеграмм-каналы.

В рамках уголовного производства проведено 45 санкционированных обысков на территории Киева, Киевской и Полтавской областей.

В ходе следственных действий была обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, где выращивали около 10 видов каннабиса и изготовляли картриджи с экстрактом каннабиса для электронных устройств для курения.

У фигурантов дела нашли почти 262 тысячи долларов США, более 394 тысяч евро, 18 550 фунтов стерлингов, 23 килограмма каннабиса, транспортные средства, оборудование для фасовки и другие доказательства их противоправной деятельности.

Из незаконного оборота изъято наркотических средств на сумму более 9 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Девять участников преступной организации сообщены о подозрении.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили преступную организацию "Белое братство", которая занималась сбытом наркотиков с месячным оборотом в 12 млн гривен.

Реше сообщалось, что в Закарпатье накрыли масштабную нарколабораторию, которая производила наркотики на 15 миллионов гривен ежемесячно.