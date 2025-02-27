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27 февраля 2025, 12:08

Столичные школы перешли на дистанционное обучение

27 февраля 2025, 12:08
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фото: из открытых источников
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В столице из-за заболеваемости среди учащихся дистанционного обучения перевели 226 классов в 60 учебных заведениях

Об этом пишет "Вечерний Киев" со ссылкой на Департамент образования и науки КГГА, сообщает RegioNews.

Так полностью перешли на онлайн-обучение три школы — две в Оболонском районе и одна в Соломенском.

Больше отдельных классов закрыли в Дарницком районе — 83, Соломенском — 56 и Оболонском — 29.

В двух районах, в частности, Днепровском и Шевченковском, ни один класс пока не переводили на дистанционку, отметили в Департаменте.

В КГГА подчеркнули, что ситуация сейчас контролируемая. Городские службы мониторят уровень заболеваемости и оперативно реагируют на вызовы.

Напомним, через неделю с 17 по 23 февраля в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 249,3 тысячи человек.

В 3 областях -– Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях – зарегистрировано превышение эпидемического порога высокого уровня.

Онлайн учатся школьники Ровенщины, Киевщины, Ивано-Франковщины, Львовщины и Винницкой области.

Ранее мы сообщали, что в случае превышения эпидемиологических показателей среди учащихся гриппом и ОРВИ руководители столичных образовательных учреждений будут самостоятельно решать вопрос о введении карантина.

Киев дистанционное обучение дети грипп ОРВИ школы класы
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