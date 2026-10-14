Церемония прощания с "Венеей" Венедчуком: коллеги озвучили дату и время
13 октября из жизни ушел известный украинский юморист Александр "Веня" Венедчук. Ему было всего 32 года
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Теперь стало известно, когда друзья и поклонники смогут отдать юмористу последнее уважение. Церемония пройдет 15 октября в Киеве.
В 10.00 всех, кто хочет провести Александра в последний путь, будут ждать в Спасо-Преображенском соборе. Уже в 12.00 прощание продолжится на Жулянском кладбище.
Напомним, что ранее Александр "Веня" Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого у него было несколько операций, реабилитация и последующее лечение. Он рассказывал, что после операций значительная часть черепного мозга состояла из сплава титана.
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