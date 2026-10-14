Церемония прощания с "Венеей" Венедчуком: коллеги озвучили дату и время

Фото из открытых источников

13 октября из жизни ушел известный украинский юморист Александр "Веня" Венедчук. Ему было всего 32 года

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Теперь стало известно, когда друзья и поклонники смогут отдать юмористу последнее уважение. Церемония пройдет 15 октября в Киеве.

В 10.00 всех, кто хочет провести Александра в последний путь, будут ждать в Спасо-Преображенском соборе. Уже в 12.00 прощание продолжится на Жулянском кладбище.

Напомним, что ранее Александр "Веня" Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого у него было несколько операций, реабилитация и последующее лечение. Он рассказывал, что после операций значительная часть черепного мозга состояла из сплава титана.