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14 октября 2026, 23:55

Церемония прощания с "Венеей" Венедчуком: коллеги озвучили дату и время

14 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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13 октября из жизни ушел известный украинский юморист Александр "Веня" Венедчук. Ему было всего 32 года

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Теперь стало известно, когда друзья и поклонники смогут отдать юмористу последнее уважение. Церемония пройдет 15 октября в Киеве.

В 10.00 всех, кто хочет провести Александра в последний путь, будут ждать в Спасо-Преображенском соборе. Уже в 12.00 прощание продолжится на Жулянском кладбище.

Напомним, что ранее Александр "Веня" Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого у него было несколько операций, реабилитация и последующее лечение. Он рассказывал, что после операций значительная часть черепного мозга состояла из сплава титана.

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