На Житомирщине женщина "подарила" деньги мошенникам - как это произошло

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В Житомирской области женщина стала жертвой мошенничества. Все началось с того, что она хотела купить товар в интернете

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews .

Женщина надеялась сделать запасы на зиму. Она обнаружила в интернете объявления о продаже топливных брикетов. Она заключила соглашение о поставках и даже получила в мессенджере документы об этом.

При общении с продавцом женщина согласовала условия покупки. Ее дочь перевела 19,7 тысяч гривен на указанный продавцом счет. Однако товара никто не получил.

Правоохранители призывают:

проверяйте информацию о продавце и интересуйтесь отзывами других покупателей на разных ресурсах;

помните, что наличие фото договора или счета, пересланного в мессенджере, не гарантирует добросовестности продавца – мошенники используют такие изображения, чтобы убедить вас перевести деньги;

пользуйтесь безопасными способами оплаты и по возможности выбирайте наложенный платеж, по факту поставки товара.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.