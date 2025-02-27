Столичні школи перейшли на дистанційне навчання

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У столиці через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання перевели 226 класів у 60 закладах освіти

Про це пише "Вечірній Київ" із посиланням на Департамент освіти і науки КМДА, передає RegioNews.

Так, повністю перейшли на онлайн-навчання три школи — дві в Оболонському районі та одна в Солом'янському.

Найбільше окремих класів закрили в Дарницькому районі — 83, Солом'янському — 56 та Оболонському — 29.

У двох районах, зокрема Дніпровському та Шевченківському, жоден клас поки що не переводили на дистанційку, зазначили в Департаменті.

У КМДА наголосили, що ситуація наразі контрольована. Міські служби моніторять рівень захворюваності та оперативно реагують на виклики.

Нагадаємо, за тиждень з 17 по 23 лютого в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб.

Наразі в 3 областях — Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях — зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.

На сьогодні онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.

Раніше ми повідомляли, що в разі перевищення епідеміологічних показників серед учнів на грип та ГРВІ керівники столичних освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину.