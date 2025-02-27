Столичні школи перейшли на дистанційне навчання
У столиці через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання перевели 226 класів у 60 закладах освіти
Про це пише "Вечірній Київ" із посиланням на Департамент освіти і науки КМДА, передає RegioNews.
Так, повністю перейшли на онлайн-навчання три школи — дві в Оболонському районі та одна в Солом'янському.
Найбільше окремих класів закрили в Дарницькому районі — 83, Солом'янському — 56 та Оболонському — 29.
У двох районах, зокрема Дніпровському та Шевченківському, жоден клас поки що не переводили на дистанційку, зазначили в Департаменті.
У КМДА наголосили, що ситуація наразі контрольована. Міські служби моніторять рівень захворюваності та оперативно реагують на виклики.
Нагадаємо, за тиждень з 17 по 23 лютого в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб.
Наразі в 3 областях — Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях — зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.
На сьогодні онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.
Раніше ми повідомляли, що в разі перевищення епідеміологічних показників серед учнів на грип та ГРВІ керівники столичних освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину.