В Украине за неделю количество больных ОРВИ и гриппом выросло на 20%

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В Украине в течение недели гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 249,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущей неделей количество больных увеличилось на 20%

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По прогнозу эпидемиологов, тенденция роста заболеваемости будет сохраняться в течение следующих двух недель.

В Минздраве уверяют, что на уровне страны уровень госпитализаций среди пациентов с осложнениями ОРВИ не критичен.

В частности, за неделю с 17 по 23 февраля в больницы страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 госпитализированы 6 927 человек, среди которых 4 133 – дети.

Среди пациентов, нуждавшихся в медицинской помощи в медучреждении — у 220 человек диагностировали COVID-19

Подъем заболеваемости ОРВИ обусловлен из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны.

С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 25 летальных исходов вследствие осложнений заболевания. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

В 3 областях – Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях – зарегистрировано превышение эпидемического порога высокого уровня.

Еще в 14 областях – Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях – средний уровень.

В Днепропетровской и Николаевской областях – низкий уровень.

Напомним, в Черкасской области за прошедшую неделю на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, умерли два пожилых человека.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области также зарегистрирован летальный случай от гриппа типа А. Умерший не имел профилактических прививок.