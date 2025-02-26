21:10  25 февраля
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
07:28  26 февраля
В сети показали момент попадания "Шахеда" в дом под Киевом
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2025, 12:34

В Украине за неделю количество больных ОРВИ и гриппом выросло на 20%

26 февраля 2025, 12:34
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине в течение недели гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 249,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущей неделей количество больных увеличилось на 20%

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По прогнозу эпидемиологов, тенденция роста заболеваемости будет сохраняться в течение следующих двух недель.

В Минздраве уверяют, что на уровне страны уровень госпитализаций среди пациентов с осложнениями ОРВИ не критичен.

В частности, за неделю с 17 по 23 февраля в больницы страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 госпитализированы 6 927 человек, среди которых 4 133 – дети.

Среди пациентов, нуждавшихся в медицинской помощи в медучреждении — у 220 человек диагностировали COVID-19

Подъем заболеваемости ОРВИ обусловлен из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны.

С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 25 летальных исходов вследствие осложнений заболевания. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

В 3 областях – Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях – зарегистрировано превышение эпидемического порога высокого уровня.

Еще в 14 областях – Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях – средний уровень.

В Днепропетровской и Николаевской областях – низкий уровень.

Напомним, в Черкасской области за прошедшую неделю на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, умерли два пожилых человека.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области также зарегистрирован летальный случай от гриппа типа А. Умерший не имел профилактических прививок.

карантин ОРВИ грипп COVID-19 министерство здравоохранения
Сезон гриппа в Черкасской области: из-за осложнений умерли два человека
25 февраля 2025, 09:56
На Полтавщине из-за осложнений от гриппа умер мужчина
24 февраля 2025, 16:06
На Буковине продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
24 февраля 2025, 12:44
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
26 февраля 2025, 13:51
В Ивано-Франковском ТЦК отреагировали на обвинения блоггера об избиении
26 февраля 2025, 13:46
Россияне ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 8 ранены
26 февраля 2025, 13:39
Во время ночной атаки на Киевщину погибла известная журналистка и ее муж
26 февраля 2025, 13:29
В Украине создадут Высший административный суд: решение ВР
26 февраля 2025, 13:25
У семьи депутата Киевсовета нашли имущество на 250 млн грн
26 февраля 2025, 13:17
Выход на трассу на Днепр: Силы обороны взяли под контроль село под Покровском
26 февраля 2025, 13:05
Украинцы ответили, считают ли президента и Верховную Раду легитимными
26 февраля 2025, 12:59
В Житомире студент нашел банковскую карту и потратил с нее 6,5 тыс. гривен
26 февраля 2025, 12:52
В Хмельницкой области экскеров прокуратуры задекларировал при увольнении 1 млн грн, 4 квартиры, 3 авто и 7 земельных участков
26 февраля 2025, 12:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »