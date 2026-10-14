Российские войска атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 3 человека ранены

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В течение 14 октября в результате российских атак на Херсонщине получили ранения три человека. Среди пострадавших — житель Херсона и два работника коммунального предприятия в Белозерке. Также повреждены частные и многоквартирные дома

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, российские военные атаковали регион по ствольной артиллерии, минометам и беспилотникам разных типов.

По состоянию на 17:30 14 октября было известно о трех раненых. Житель Херсона и два коммунальщика из Белозерки получили травмы в результате применения российскими военными беспилотников.

По фактам обстрелов было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российских атак.

Напомним, что в Запорожье в результате атаки российских беспилотников три человека получили травмы. В результате ударов поврежден частный жилой дом, еще один — двухэтажный — разрушен.