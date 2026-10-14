18:40  14 октября
ДТП в Харьковской области: погиб водитель, пострадал семимесячный ребенок
18:40  14 октября
В Киеве на Печерске раздался мощный взрыв
17:35  14 октября
В Киеве 17-летний парень убил знакомого прямо на Контрактовой площади
UA | RU
UA | RU
14 октября 2026, 22:40

Российские войска атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 3 человека ранены

14 октября 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В течение 14 октября в результате российских атак на Херсонщине получили ранения три человека. Среди пострадавших — житель Херсона и два работника коммунального предприятия в Белозерке. Также повреждены частные и многоквартирные дома

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, российские военные атаковали регион по ствольной артиллерии, минометам и беспилотникам разных типов.

По состоянию на 17:30 14 октября было известно о трех раненых. Житель Херсона и два коммунальщика из Белозерки получили травмы в результате применения российскими военными беспилотников.

По фактам обстрелов было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российских атак.

Напомним, что в Запорожье в результате атаки российских беспилотников три человека получили травмы. В результате ударов поврежден частный жилой дом, еще один — двухэтажный — разрушен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел дрон Херсонская область артиллерия российская армия
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Наша задача — не подыгрывать ни одной партии США
14 октября 2026, 22:55
В Киеве врачу-анестезиологу объявили подозрение после клинической смерти пациента
14 октября 2026, 22:07
В Киеве пьяный водитель Tesla стал виновником ДТП: он уже был лишен прав
14 октября 2026, 21:53
Собачьи бои между мэром Киева и Банковой
14 октября 2026, 21:15
В Киеве изъяли боевую часть "Герани-5" весом 90 кг
14 октября 2026, 21:09
$6 500 за выезд в Румынию: в Киевской области разоблачили схему
14 октября 2026, 20:58
Убийство пятерых военных: в Харькове задержали стрелка-россиянина
14 октября 2026, 20:55
В Укрэнерго назвали графики отключения света на 15 октября
14 октября 2026, 20:40
Верховный Суд отменил разрешение на добычу песка в источнике питьевой воды для Житомира
14 октября 2026, 20:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Сергей Куюн
Все блоги »