Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

В Подольском районе Киева задержали мужчину со свертками расфасованных психотропов "Альфа-PVP". Известно, что он хранил эти наркотики с целью продажи. Также правоохранители обнаружили "дозу", которую он уже успел оставить для клиента неподалеку от места задержания.

26-летнему киевлянину объявили о подозрении за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье задержали дельцов, торговавших наркотиками. Их задержали "на горячем", когда они получали деньги за свой товар. Известно, что мужчины продавали метамфетамин.

Также сообщалось, что на Житомирщине супружескую пару будут судить за наркотики. Муж и его жена в своем подвале обустроили все для выращивания каннабиса. Они высушивали растения и продавали это "дозами" по почте клиентам из разных областей Украины.