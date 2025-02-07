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07 февраля 2025, 20:46

В Запорожье задержали дельцов, зарабатывавших на метамфетамин

07 февраля 2025, 20:46
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали "с поличным" продавцов наркотиков в Запорожье. Во время обысков у подозреваемых нашли и деньги, и наркотические вещества

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили четырех наркодельцов, которые в Запорожье продавали метамфетамин и метадон. Их задержали "с поличным", когда они продавали очередную партию своего товара.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых. В них нашли 2 автомобиля, 12 мобильных телефонов, 7 банковских карт, электронные весы, упаковочные материалы, черновые записи, более 150 граммов кристаллического вещества (предварительно – метамфетамин), а также деньги.

"В настоящее время следователи под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили всем четырём фигурантам о подозрениях. Им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровно разоблачили 21-летнего мужчину, который "из рук в руки" сбывал психотропные вещества "альфа-PVP". По данным следствия, он приобрел и хранил наркотики. Его задержали на "горячем", когда он забирал посылку с наркотиками под вымышленным именем.

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