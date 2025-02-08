Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У Подільському районі Києва затримали чоловіка зі згортками розфасованих психотропів "Альфа-PVP". Відомо, що він зберігав ці наркотики з метою продажу. Також правоохоронці знайшли "дозу", яку він вже встиг залишити для клієнта неподалік від місця затримання.

26-річному киянину оголосили про підозру за незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали ділків, які торгували наркотиками. Їх затримали "на гарячому", коли вони отримували гроші за свій товар. Відомо, що чоловіки продавали метамфетамін.

Також повідомлялося, що на Житомирщині супружню пару будуть судити за наркотики. Чоловік і його дружина в своєму підвалі облаштували все для вирощування канабісу. Вони висушували рослини та продавали це "дозами" через пошту клієнтам з різних областей України.