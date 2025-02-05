Фото: Нацполиция

Правоохранители "на горячем" задержали мужчину. Он получал посылку на придуманное имя. В посылке были наркотики

Об этом сообщает Нацполиция в Ровенской области, передает RegioNews.

21-летний житель оказался на скамье подсудимых то, что "из рук в руки" сбывал особо опасные психотропные вещества "альфа-PVP". Кроме того, он приобрел и хранил наркотики.

Известно, что задержали мужчину "на горячем". Тогда на вымышленные данные мужчина получал посылку с аналогичным наркотиком в количестве около 100 доз стоимостью ориентировочно 25 тысяч гривен.

"Правоохранители задержали 21-летнего жителя в порядке ст.208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания", - отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали наркодилеров, продававших наркотики в военной форме. Известно, что форму они надевали для того, чтобы не привлекать внимание. Злоумышленниками оказались ранее судимый киевлянин и его товарищ.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали браконьеров. Правоохранители обнаружили у них незаконно выловленную рыбу. Однако кроме этого - у браконьеров изъяли амфетамин.