В Тернопольской области разоблачили наркоторговцев, которые за месяц продавали почти 4000 доз наркотиков
В Тернопольской области полицейские разоблачили международную преступную группу, которая занималась наркоторговлей. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ на черном рынке составляет около 6 миллионов гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Правоохранители пресекли в регионе незаконную "предпринимательскую" деятельность наркоторговцев. Во время задержания злоумышленников изъято около 10 килограммов психотропных веществ и наркотических средств, ориентировочная стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет почти 6 миллионов гривен.
Подозреваемые наладили "бизнес", торгуя через интернет-сеть каннабисом и психотропными веществами, такими как амфетамин, "PVP", "МДМА". Клиентами дельцов были жители разных регионов Украины.
За совершенное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие.
Напомним, в полиции прокомментировали сообщение об убийстве мужчины во время мобилизации в Харьковской области. По данным правоохранителей, информация о причастности полицейского к убийству парня в поселке Краснопавловка не соответствует действительности.