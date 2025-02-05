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05 февраля 2025, 16:00

В Тернопольской области разоблачили наркоторговцев, которые за месяц продавали почти 4000 доз наркотиков

05 февраля 2025, 16:00
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фото: Национальная полиция
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В Тернопольской области полицейские разоблачили международную преступную группу, которая занималась наркоторговлей. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ на черном рынке составляет около 6 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Правоохранители пресекли в регионе незаконную "предпринимательскую" деятельность наркоторговцев. Во время задержания злоумышленников изъято около 10 килограммов психотропных веществ и наркотических средств, ориентировочная стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет почти 6 миллионов гривен.

Подозреваемые наладили "бизнес", торгуя через интернет-сеть каннабисом и психотропными веществами, такими как амфетамин, "PVP", "МДМА". Клиентами дельцов были жители разных регионов Украины.

За совершенное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, в полиции прокомментировали сообщение об убийстве мужчины во время мобилизации в Харьковской области. По данным правоохранителей, информация о причастности полицейского к убийству парня в поселке Краснопавловка не соответствует действительности.

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