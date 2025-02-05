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05 февраля 2025, 19:57

Нарко-любовь: на Житомирщине задержали супругов с кучей каннабиса в подвале

05 февраля 2025, 19:57
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили пару, которая выращивала каннабис дома. Муж и жена вместе выращивали растения, упаковывали в "дозы" и продавали через почту клиентам в разные области Украины.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 31-летний предприниматель из Житомирской области вместе со своей женой прямо в своем доме наладил процесс выращивания и изготовления каннабиса. Для этих супругов использовали подвал, где установили все необходимое оборудование: гидропоника, автоматизированная система капельного полива, освещение лед-лампами, подогрев, вентиляция и т.д.

Для своего "бизнеса" пара использовала элитные сорта конопли. Впоследствии они высушивали растения и паковали их по "дозам". Продавали каннабис злоумышленники через почту в разные регионы Украины.

"При обыске, проведенном в июле 2024 года, изъята наличность в гривневом и долларовом эквиваленте, почти 10 кг каннабиса в емкостях и вакуумных упаковках, приготовленные для сбыта, более 20 сырорастущих растений, разнообразное оборудование", - сообщили правоохранители.

Суд выбрал для них меру пресечения - домашний арест. Однако им грозит заключение на 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили мощную сеть продаж наркотиков в Украине. Злоумышленники создали так называемые "наркологические кабинеты". Там они выдавали незаконно рецепты на лекарства, которые выписывают только наркозависимым. После этого эти медикаменты продавались.

Также сообщалось, что в Киеве задержали наркодилеров в военной форме. Схему наладил ранее судимый мужчина. К "работе" он привлек своего знакомого. Вместе они продавали наркотики, а при этом носили военную форму – чтобы не привлекать внимание.

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