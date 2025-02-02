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02 февраля 2025, 17:49

Известный в прошлом футболист задержан вместе с наркоторговцами в Ужгороде

02 февраля 2025, 17:49
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фото: Виталий Глагола
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В Ужгороде во время задержания наркоторговца в автомобиле находился бывший футболист львовских «Карпат»

Как передает RegioNews, об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на собственные источники.

Спецназовцы задержали белый кроссовер BMW X6 с львовскими номерами в субботу, 1 февраля. Автомобиль принадлежит доценте ЛНУ Ирине Вагнер, а за рулем находился Олег Вагнер, подозреваемый в торговле наркотиками.

Одним из пассажиров оказался 41-летний Михаил Кополовец – бывший футболист.

Михаил Кополовец – украинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Он известен своими выступлениями за львовские "Карпаты". За львовский клуб провел 140 матчей и забил 6 мячей. Также Михаил Кополовец выступал за ужгородское Закарпатье и Минай. Также он успел поиграть в Белоруссии и Германии.

Как сообщалось, в Одесской области задержали мужчин с рыбой и наркотиками . У него обнаружили 100 килограммов рыбы.

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