Известный в прошлом футболист задержан вместе с наркоторговцами в Ужгороде

фото: Виталий Глагола

В Ужгороде во время задержания наркоторговца в автомобиле находился бывший футболист львовских «Карпат»

Как передает RegioNews, об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на собственные источники.

Спецназовцы задержали белый кроссовер BMW X6 с львовскими номерами в субботу, 1 февраля. Автомобиль принадлежит доценте ЛНУ Ирине Вагнер, а за рулем находился Олег Вагнер, подозреваемый в торговле наркотиками.

Одним из пассажиров оказался 41-летний Михаил Кополовец – бывший футболист.

Михаил Кополовец – украинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Он известен своими выступлениями за львовские "Карпаты". За львовский клуб провел 140 матчей и забил 6 мячей. Также Михаил Кополовец выступал за ужгородское Закарпатье и Минай. Также он успел поиграть в Белоруссии и Германии.

Как сообщалось, в Одесской области задержали мужчин с рыбой и наркотиками . У него обнаружили 100 килограммов рыбы.