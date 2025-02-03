Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в декабре 2019 года чиновник КП "ПЛЕСО" был на этом сговоре с директором подрядной организации. Они заключили договор о выполнении работ на озере Голубое в Подольском районе столицы.

Работы были проделаны не полностью. Но и должностное лицо, и его сообщник подписали все документы.

"Согласно заключению экспертизы, частично не выполнено устройство в здании поливной насосной станции, утепление, штукатурка и покраска, а также завышены расходы на оплату труда рабочих", - рассказали правоохранители.

По подсчетам экспертизы, ущерб для бюджета составляет около 200 тысяч гривен.

При этом ранее это же должностное лицо "Плесо" получало подозрение в производстве об обстоятельствах выдвижения озера Синее.

Напомним, ранее стало известно, что эксдиректор одного из вузов Харькова разоблачили на схеме. Выяснилось, что в университет были приняты на работу ряд человек. Они не находились на рабочих местах, но им начислялись зарплаты и премии. В общей сложности фигуранты заработали на этом около 14 миллионов гривен.

Также сообщалось, что в Одесской области депутат устроил "схему на фонарях". Он искусственно разделил закупки на несколько частей. В результате его действий бюджет потерял более 16 миллионов гривен.