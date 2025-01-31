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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове будут судить руководителя медицинского учреждения. В ноябре 2021 года больница заключила договор с предпринимателем для ремонта помещений в медучреждении. Однако объемы работ не совпадают с тем, что внесли в проектно-сметный отчет. Речь идет о штукатурке, грунтовке, покраске стен, устройстве покрытия пола.

Руководитель медучреждения не проконтролировал выполнение работ и подписал документы с недостоверными данными. В результате предприниматель получил почти 600 тысяч гривен бюджетных средств избытком.

"Главного врача будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", – сообщили правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве чиновницу подозревают в растрате государственных средств . Речь идет о деньгах, выделенных для замены окон и дверей в одном из домов в Подольском районе столицы.

Оказалось, что рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тысяч гривен. Чиновнице грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.