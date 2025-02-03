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03 лютого 2025, 15:27

У Києві судитимуть експосадовця через озеро на Подолі

03 лютого 2025, 15:27
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Фото: прокуратура
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Експосадовця підозрюють в розкраданні коштів

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

За даними слідства, в грудні 2019 року посадовець КП "ПЛЕСО" був ц змові з директором підрядної організації. Вони уклали договір про виконання робіт на озері Голубе у Подільському районі столиці.

Роботи були виконані не повністю. Але і посадовець, і його спільник підписали всі документи.

"Відповідно до висновку експертизи, частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції, утеплення, штукатурення та фарбування, а також завищено витрати на оплату праці робітників", - розповіли правоохоронці.

За підрахунками експертизи, збитки для бюджету становлять близько 200 тисяч гривень.

При цьому раніше цей же посадовець "Плесо" отримував підозру у провадженні щодо обставин висунення озера Синє.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексдиректора одного з вишів Харкова викрили на схемі. З'ясувалося, що в університет було прийнято на роботу низку осіб. Вони не знаходились на робочих місцях, але їм нараховувались зарплати і премії. Загалом фігуранти заробили на цьому близько 14 мільйонів гривень.

Таокж повідомлялося, що на Одещині депутат влаштував "схему на ліхтарях". Він штучно розділив закупи на кілька частин. У результаті його дій бюджет втратив понад 16 мільйонів гривень.

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