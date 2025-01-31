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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении экс-замначальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой". Речь идет о растрате средств из бюджета в условиях военного положения.

По данным правоохранителей, "Киевзеленстрой" в 2023 году заключил договор с частным предприятием на ремонт парка в Дарницком районе (между проспектом Николая Бажана и Срибнокильской улицей вокруг озера Серебряный кругов).

В документах о работах указали завышенную стоимость строительных материалов. В частности, щебня и песка. Как подсчитала экспертиза, столичной общине нанесли ущерб на 200 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица направлен в суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что ранее в столице разоблачили эксдиректора ритуальной службы и его заместителя на разворовывании средств. Речь идет о средствах, выделенных для специальной стены для захоронения урн. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Одесской области депутат организовал "схему" на фонарях. Фонари должны были устанавливать в одной из общин. Подрядчик завысил стоимость работ в шесть раз. В результате государственный бюджет потерял 16,4 миллиона гривен.