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31 января 2025, 21:20

В Николаевской области на взятке в 1000 долларов задержан директор коммунального предприятия

31 января 2025, 21:20
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фото: иллюстративный
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В Николаевской области на взятке задержан директор коммунального предприятия Вознесенска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Николаевской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что подозреваемый требовал и получил от жительницы г. Николаева 1000 долларов США за изготовление технического паспорта на объект недвижимости.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ в рабочем кабинете после получения неправомерной выгоды.

Мужчину подозревают в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность. За поддельный вывод МРТ с фиктивным диагнозом врачи потребовали 500 долларов США.

Николаевская область коммунальные предприятия коррупционер взятка прокуратура
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