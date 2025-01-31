В Николаевской области на взятке в 1000 долларов задержан директор коммунального предприятия
В Николаевской области на взятке задержан директор коммунального предприятия Вознесенска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Николаевской областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что подозреваемый требовал и получил от жительницы г. Николаева 1000 долларов США за изготовление технического паспорта на объект недвижимости.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ в рабочем кабинете после получения неправомерной выгоды.
Мужчину подозревают в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепропетровской области медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность. За поддельный вывод МРТ с фиктивным диагнозом врачи потребовали 500 долларов США.