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31 января 2025, 17:57

В Харькове эксректора вуза будут судить за хищение денег

31 января 2025, 17:57
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фото: freepik.com
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Правоохранители разоблачили многомиллионные хищения средств одного из ведущих университетов Харькова. На скамье подсудимых оказался бывший ректор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Правоохранители установили, что чиновник университета вместе с сообщниками организовал схему завладения бюджетными средствами учебного заведения. В частности, в период с 2012 по 2023 годы на работу в университет было принято 9 человек на должности рабочих по обслуживанию помещений, среди которых были родственники и знакомые организаторов противоправной сделки.

Эти люди не находились на рабочих местах и не выполняли функциональные обязанности, но ежемесячно им начисляли заработную плату и премии.

Незаконная схема принесла фигурантам более 14 млн. гривен.

Злоумышленников обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных и особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины). Также должностному лицу дополнительно инкриминирована выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщалось, в Полтавской области профессор вуза организовал схему уклонения от мобилизации. За свои услуги он получал материальное вознаграждение.

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