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После того, как инвесторы вкладывали деньги, аферисты блокировали их

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве будут судить троих мужчин, организовавших схему "инвестирования в криптовалюту". В результате они обманули инвесторов на полмиллиона гривен. Рекламировали высокие заработки злоумышленники через Telegram-канал "1LLION COMMUNITY".

Потенциальных инвесторов аферисты убеждали, что те смогут извлечь прибыль из своих вложений. Нужно было только заплатить комиссию, а затем – "вывести" заработанные средства. Однако когда инвесторы вкладывали большие суммы – злоумышленники их блокировали.

Для убедительности создавались фейковые аккаунты людей, якобы получивших большие прибыли и довольные. Всего обманули 78 инвесторов более чем на 500 тысяч гривен.

При этом прокуратура Оболонской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительного акта в отношении трех киевлян по обвинению в организации мошенничества под видом инвестирования в криптобирже (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, ранее разоблачили аферистку из Харьковщины. Она зарегистрировалась на сайте знакомств, где притворялась мужчинами-военными и просила у женщин деньги якобы на фронт. В результате злоумышленница обманула женщин из Харькова и Днепра более чем на 200 тысяч гривен.

Также сообщалось, что аферист из Днепра обманывал родственников военнослужащих . В соцсетях он имитировал продажу автомобилей. Однако после того, как его клиенты вносили первые оплаты, он просил подождать, а затем просто исчезал.