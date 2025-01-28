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Після того як інвестори вкладали гроші, аферисти блокували їх

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві судитимуть трьох чоловіків, які організували схему "інвестування в криптовалюту". В результаті вони ошукали інвесторів на пів мільйона гривень. Рекламували високі заробітки зловмисники через Telegram-канал "1LLION COMMUNITY".

Потенційних інвесторів аферисти переконували, що ті зможуть отримати прибуток зі своїх вкладень. Потрібно було лише заплатити комісію, а потім - "вивести" зароблені кошти. Проте коли інвестори вкладали більші суми - зловмисники їх блокували.

Для переконливості створювались фейкові акаунти людей, які нібито отримали великі прибутки та були задоволені. Загалом ошукали 78 інвесторів на понад 500 тисяч гривень.

При цьому прокуратура Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, раніше викрили аферистку з Харківщині. Вона зареєструвалась на сайті знайомств, де прикидалась чоловіками-військовими і просила в жінок гроші нібито на фронт. У результаті зловмисниця ошукала жінок з Харкова і Дніпра на понад 200 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що аферист з Дніпра обманював родичів військовослужбовців. У соцмережах він імітував продаж автомобілів. Проте після того, як його клієнти вносили перші оплати, він просив почекати, а потім - просто зникав.