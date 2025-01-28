В Хмельницкой области женщина приобрела несуществующие дрова: она потеряла почти 5000 грн

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В период отопительного сезона злоумышленники «продают» древесину в интернете при полной оплате. На днях такую схему встретила 47-летняя жительница Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Хмельницкой области.

Женщина сообщила, что наткнулась в сети на объявление о продаже дров по достаточно выгодной цене. Во время телефонного разговора "продавец" объяснил ей, что за дрова и доставку необходимо заплатить заранее всю сумму – около 5000 грн.

Поверив аферисту, жительница Хмельнитчины послала на его счет средства. Однако после этого связь с продавцом дров оборвалась.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и еще раз подчеркивают гражданам быть осторожными во время сомнительных онлайн-покупок.

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