Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Отмечается, что жительница Харьковской области зарегистрировалась на сайте знакомств. Она притворялась там украинскими военными под именами Сергей и Матвей. 32-летняя аферистка знакомилась с женщинами и обманывала их.

Во время общения злоумышленница говорила женщинам, что она мужчина-военный, и просила деньги якобы для помощи на фронте. Женщины помогали "украинским защитникам", не подозревая, что по ту сторону экрана – аферистка. Таким образом, 32-летняя злоумышленница выманила у них 220 тысяч гривен.

Полицейские разоблачили аферистку. Она дала свои показания и узнала, что обманула женщин ради своей выгоды. Известно, что среди пострадавших были жители Харькова и Днепра. Аферистке уже сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, аферист из Днепра выманивал деньги у родственников украинских военных . В социальных сетях он создавал фейковые аккаунты и притворялся, что он продает автомобили. С каждого клиента он брал деньги раньше времени, а потом говорил, что машину еще нужно подождать. Со временем аферист просто не выходил на связь. Известно, что он обманул двух покупателей на сумму более 160 тысяч гривен.

Также правоохранители в Киевской области разоблачили афериста, присвоившего миллионы гривен благотворительной помощи . Отмечается, что иностранные организации перечислили более 790 тысяч евро на счет создавшего подозреваемый фонд. Однако часть денег благотворителей не попала в Украину и не была потрачена на поддержку конного спорта, как он обещал.