16:24  25 января
Смертельная авария в Хмельницкой области: участник ДТП рассказал детали трагедии
12:45  25 января
Директор АОЗ Безрукова обвинила Умерова в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности
11:05  25 января
В Киеве хотят уволить главу РГА Фесика, связанного с беглым депутатом Трубицыным
UA | RU
UA | RU
25 января 2025, 17:48

Женщин из Харькова и Днепра обманули на сайте знакомств: аферистка очнулась военным и выманивала деньги

25 января 2025, 17:48
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Аферистка притворялась мужчинами-военными, и выманивала деньги у женщин на сайтах знакомств

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Отмечается, что жительница Харьковской области зарегистрировалась на сайте знакомств. Она притворялась там украинскими военными под именами Сергей и Матвей. 32-летняя аферистка знакомилась с женщинами и обманывала их.

Во время общения злоумышленница говорила женщинам, что она мужчина-военный, и просила деньги якобы для помощи на фронте. Женщины помогали "украинским защитникам", не подозревая, что по ту сторону экрана – аферистка. Таким образом, 32-летняя злоумышленница выманила у них 220 тысяч гривен.

Полицейские разоблачили аферистку. Она дала свои показания и узнала, что обманула женщин ради своей выгоды. Известно, что среди пострадавших были жители Харькова и Днепра. Аферистке уже сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, аферист из Днепра выманивал деньги у родственников украинских военных . В социальных сетях он создавал фейковые аккаунты и притворялся, что он продает автомобили. С каждого клиента он брал деньги раньше времени, а потом говорил, что машину еще нужно подождать. Со временем аферист просто не выходил на связь. Известно, что он обманул двух покупателей на сумму более 160 тысяч гривен.

Также правоохранители в Киевской области разоблачили афериста, присвоившего миллионы гривен благотворительной помощи . Отмечается, что иностранные организации перечислили более 790 тысяч евро на счет создавшего подозреваемый фонд. Однако часть денег благотворителей не попала в Украину и не была потрачена на поддержку конного спорта, как он обещал.

полиция аферист Харьковская область обманутые украинцы
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Председатель комитета ВР Радина: Умеров должен подать заявление об отставке
25 января 2025, 18:20
Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 2 мирных жителя
25 января 2025, 17:40
На Киевщине мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем
25 января 2025, 17:09
Верещук: еще 3 месяца будет у "ограниченно годных" для перепрохождения ВВК
25 января 2025, 16:55
Смертельная авария в Хмельницкой области: участник ДТП рассказал детали трагедии
25 января 2025, 16:24
В Курщине украинские десантники уничтожили российских морпехов, которые расстреливали наших пленных
25 января 2025, 16:12
Новые удары дронов по Харькову: пострадали 3 человека
25 января 2025, 15:50
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 25 января
25 января 2025, 15:22
Смертельное ДТП в Тернопольской области: водитель вылетел из авто и погиб на месте
25 января 2025, 15:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »