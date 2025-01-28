Жители Днепра провернули аферу с солнечными панелями и завладели более 8 млн грн

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Трем жителям Днепра объявили подозрение в мошенничестве и подлоге документов. Злоумышленники создали схему незаконного получения выплат от государства за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на протяжении 2020-2024 годов мужчины наладили мошенническую схему получения выплат от государства за электроэнергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств.

Злоумышленники подделали документы о наличии в собственности 139 жилых домов в Днепропетровской области. На этих участках они установили комплексы солнечных панелей и производили электроэнергию в промышленных масштабах.

После этого мошенники заключали договоры на продажу государству электроэнергию по цене "зеленого" тарифа под видом частных домохозяйств. Таким образом, они незаконно получили более 8 млн грн.

Злоумышленников подозревают по фактам мошенничества, подлог документов и их использование (ч. 5 ст. 190, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Ранее в Днепропетровской области разоблачили мошенника, заработавшего 100 000 гривен на продаже несуществующих дров.

Напомним, правоохранители задержали мошенника из Сум, который выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного.