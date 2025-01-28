В Киеве наркоторговца приговорили к 9 годам лишения свободы

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В Киеве торговца психотропными веществами приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Суд Киева объявил обвинительный приговор 40-летнему уроженцу России за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Во время задержания у мужчины были обнаружены пакеты с психотропным веществом 4-ММС весом 7,5 кг и 2 полиэтиленовых пакета с психотропным веществом PVP весом 1 кг.

Обвиняемый в суде свою вину признал и рассказал, что наркотические и психотропные вещества получал из нарколаборатории, которую обустроили на Черниговщине.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киевской области был задержан мужчина, который перевозил боеприпасы и наркотики.

Как сообщалось, в Одессе мужчина обустроил квартиру под выращивание конопли. Теперь ему грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области действовали 11 интернет-магазинов , которые продавали наркотики.