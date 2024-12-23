В Киеве разоблачили экс-участника банды "Двадцатовские", организовавшего масштабный наркобизнес

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Правоохранители Киева разоблачили и сообщили о подозрении организатору и шестерым соучастникам межрегиональной организованной преступной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала более 5 млн грн ежемесячного на сбыте каннабиса по всей территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По информации ведомства, организовал наркобизнес 28-летний житель Кривого Рога. Известно, что он был участником бывшей криворожской преступной организации "Двадцатовские".

"Последний присылал в столицу оптовые партии каннабиса почтовыми отправлениями, замаскированные внутри гидроаккумулятора", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что расфасованный по мелким сверткам каннабис соучастники сбывали знакомым в столице "из рук в руки", а также отправляли почтовыми отправлениями в другие регионы, маскируя в свертках с кормом для животных.

"Ежемесячная прибыль от наркобизнеса "приносила" дельцам более 5 млн гривен", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители провели более 30 обысков в рамках расследования. Изъято 13 кг каннабиса, мефедрон, амфетамин, оборудование для выращивания наркорастений, денежные средства, автомобили и т.д. Участники организованной группы сообщены о подозрении, они находятся под стражей.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Запорожье офицера подразделения ГСЧС, подозреваемого в торговле наркотиками.