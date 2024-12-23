В Киеве задержали 15-летнего парня за поджог почтового отделения

фото: СБУ

Правоохранители задержали в Киеве двух человек, причастных к поджогам военных автомобилей и отделений Укрпочты. Один из задержанных – несовершеннолетний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Задержанные – 15-летний парень и 41-летний местный автомеханик.

В полиции подчеркнули, что фигуранты действовали по заказу спецслужб России отдельно друг от друга. Они осуществили серию поджогов в Голосеевском и Святошинском районах города.

В частности, мужчина поджег два автомобиля военных и одно отделение Укрпочты. Для поджога он использовал топливо из транспортных средств, проходивших у него техобслуживания. Он незаметно для владельцев автомобилей сливал из них горючее.

Также в полиции рассказали, что несовершеннолетний киевлянин ночью разбил стеклянную дверь отделения почты и разлил в помещении зажигательную жидкость, поджег ее и скрылся.

Оба поджигателя находятся под стражей, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Прикарпатье правоохранители задержали вражеского приспешника, сжегшего военное авто. Этот автомобиль был пригнан для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.