Житель Киева, устроивший погром в аптеке и магазине, получил 7 лет тюрьмы

фото: полиция

К семи годам и одному месяцу лишения свободы приговорен хулиган, который ограбил аптеку и разбил магазин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Инцидент произошел в октябре этого года. В полиции напомнили, что 23-летний мужчина забежал в помещение аптеки в Святошинском районе и начал ссориться с фармацевтом. Впоследствии фигурант разбил стекло витрины, забрал монитор и витамины и скрылся.

Выйдя из аптеки, мужчина начал кричать на прохожих и разбил стекло входной двери продуктового магазина. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в грабеже и хулиганстве.

Святошинский районный суд Киева признал парня виновным в совершении преступлений и приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина.